İranlı erkek eczacılardan ‘başörtüsü ve peçe’ protestosu

İran Gıda ve İlaç İdaresi’nin eczanelerde çalışan kadınlara yönelik ‘başörtüsü ve peçe takma zorunluluğu’ erkekler tarafından protesto edildi.

Fotoğraf: Twitter

Iran International’ın haberine göre İran Gıda ve İlaç İdaresi, eczanelerde çalışan kadınların siyah başörtüsü ve siyah peçe takması yönünde talimat verdi.

İranlı birçok erkek eczane çalışanı ve sahibi de başörtüsü takarak hükümetin kararını protesto etti.

İranlı gazeteci ve aktivist Masih Alinejad Twitter, erkeklerin başörtülü fotoğraflarını paylaşarak şunları dedi:

“İran Gıda ve İlaç İdaresi, eczanelere kadın personelini işyerinde siyah peçe takmaya zorlama emri verdi. İranlı erkekler bu emirle dalga geçiyor ve başörtüsü takarak kadın meslektaşlarına destek oluyor. Zorunlu başörtüsü, dini bir ilişkinin temel direğidir. Bu duvarı birlikte yıkacağız”

Alinejad, uluslararası eczacılara da İranlı meslektaşlarını destekleme yönünde çağrıda bulundu:

“Zorunlu başörtüsü yasalarına direnme suçundan birçok kadın işini kaybetti. Kadınları başörtüsü takmaya zorlamak dünyadaki tüm kadın ve erkeklere hakarettir. İnsan hakları küresel bir meseledir. Dayanışmanızı gösterin.”