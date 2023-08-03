İran’ın güneybatısında hava sıcaklığı 50 dereceyi aştı

İran’ın güneybatısında yer alan Huzistan eyaletinin sekiz kentinde termometreler 50 derecenin üstünü gösterdi.

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İran resmi ajansı IRNA’ya göre, Huzistan Meteoroloji Genel Müdürü Muhammed Sebzehzari eyaletteki sıcak havalara ilişkin açıklamada bulundu.

Sebzehzari, son 24 saatte Huzistan eyaletinin sekiz kentinde hava sıcaklığının 50 derecenin üstünde ölçüldüğünü kaydetti.

Buna göre, hava sıcaklığı Umidiye’de 51,8, Şuş’ta 51,5, Abadan’da 51,3, Bostan’da 51,2, Dezful’da 50,8, Ahvaz, Ramhürmüz ve Mahşehr’de de 50,2 derece olarak ölçüldü.

Yarından itibaren eyalette rüzgarın etkili olacağını belirten Sebzehzari, gelecek iki hafta içinde yüksek sıcaklıklarla karşılaşılmayacağını ifade etti.

Öte yandan Şuş Sağlık ve Tedavi Ağı Müdürü Yahya Meysem, havaların ısınmasıyla güneş çarpması vakalarının görüldüğünü aktardı.

Meysem, son 24 saatte 16 kişinin hastaneye başvurduğunu, bunlardan ikisinin hastaneye tedavi altına alındığını belirtti.