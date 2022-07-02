İran’da art arda depremler: En az üç ölü, 19 yaralı

İran’ın güneyindeki Hürmüzgan eyaletinde 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından 6,1 ve 6,3 büyüklüğünde iki deprem daha meydana geldi. 15’e yakın artçı sarsıntının da yaşandığı eyalette, ilk belirlemelere göre üç kişi hayatını kaybetti, 19 kişi de yaralandı.

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İran’ın yarı resmi Fars Haber Ajansı’na göre, merkez üssü Hürmüzgan eyaletine bağlı Bender Hemir ve Bender Lenge şehirleri çevresi olan 6,1 büyüklükteki deprem, yerel saatle 02.02’de meydana geldi.

Depremde ilk belirlemelere göre, üç kişi hayatını kaybetti, 19 kişinin yaralandı.

Hürmüzgan Kızılay Cemiyeti Genel Müdürü Mühendis Muhtar Silahşor 300’den fazla haneye sahip Sayehuş köyü depremin merkezi oldu ve en fazla hasar bu bölgede görüldü.

Sayehuş haricinde Konh, Dejgan ve Çah Ahmed bölgelerinde de ciddi hasarlara neden olan deprem, yerin 10 kilometre derinliğinde meydana geldi.

İlkinin ardından art arda artçı sarsıntılar

İlk depremden sonra ikisi birer dakika arayla 6,1 ve 6,3 büyüklüğünde olmak üzere 15 artçı sarsıntı meydana geldi.

Deprem Hürmüzgan eyaletinin yönetim merkezi Bender Abbas şehrinde de hissedildi, halk sokağa döküldü.

Fars Haber Ajansı ayrıca, güvenliğin sağlanması için Hürmüzgan’ın depremden etkilenen bölgelerine Devrim Muhafızları ve ona bağlı Besic kuvvetlerinin gönderildiğini aktardı.