İran Mossad suçlamasıyla dört kişiyi idam etti

Tahran yönetimi, İsrail ajanlarının yönlendirmesiyle İran’ın savunma sistemlerine sabotajla suçladığı dört kişinin idam edildiğini duyurdu.

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İran’da, İsrail istihbarat servisi Mossad’la bağlantı olmakla suçlanan biri kadın dört kişinin idam edildiği duyuruldu.

DW Türkçe’nin İran yargısına bağlı Mizan ajansından aktardığına göre “Siyonist rejimle bağlantılı sabotaj ekibinin dört üyesi yargılamanın ardından bu sabah idam edildi” dendi.

Haberde, idam edilen kişiler Mossad ajanlarının yönlendirmesiyle İran’ın savunma sistemlerine karşı ‘geniş çaplı’ eylemler içerisinde olmakla suçlandı.

Bugün idam edilenlerin isimleri Vefa Hanareh, Aram Omari, Rahman Parhazo ve Nesim Namazi. Bu dört kişinin toplam 10 sanığın yargılandığı davadaki başlıca sanıklar olduğu kaydedildi.

Türkiye detayı

Resmi IRNA haber ajansı, idam edilen sanıkların Türkiye’deki bir Mossad görevlisiyle iş birliği yaptıklarını itiraf ettikleri yaklaşık sekiz dakika uzunluğunda bir video klip yayınladı.

Videoda kendilerine verilen görevlerin adam kaçırmak, tehditte bulunmak, belirlenen cep telefonlarını çalmak, ayrıca ev ve araçları ateşe vermek olduğu belirtiliyor. Yayınlanan video klipte, söz konusu kişilerin Ocak 2022’de ‘komşu bir ülkeden’ İran’a geçişlerinin sağlandığı ve tutuklanana kadar dört ay boyunca İran istihbaratı tarafından gözlendiği öne sürüldü.

İran, İsrail’i son yıllarda nükleer programıyla bağlantılı tesislere saldırılar düzenlemekle ve bu alanda çalışan bilim insanlarını öldürmekle suçluyor. İsrail şimdiye kadar bu iddiaları ne yalanladı ne de doğruladı.