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Yaramazlara biraz batar!

Irak savaşının mimarlarından Colin Powell öldü

ABD’nin eski dışişleri bakanlarından ve Irak savaşının mimarlarından olan Colin Powell Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.

Fotoğraf: Reuters

Amerikan tarihinde dışişleri bakanlığı yapan ilk siyah olarak tarihe geçen Powell, 1989-1993 arasında da genelkurmay başkanlığı yapmıştı.


Irak’ın işgali öncesinde Saddam Hüseyin’in elinde kitle imha silahları olduğuna dair daha sonradan gerçeklikten uzak olduğu ortaya çıkan ‘istihbarat raporu’nu Birleşmiş Milletler’e sunan kişiydi. Bush’un ikinci döneminde koltuğu Condoleeza Rice’a bıraktı.

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