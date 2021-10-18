Irak savaşının mimarlarından Colin Powell öldü

Türkiye’de her gün 200-300 bin iki doz aşılı bağışıklığını yani Covid-19 karşı koruma kalkanını kaybediyor. Günde yaklaşık 250 bin kişinin aşılandığı göz önüne alındığında, bağışıklığını kaybedenlerin sayısı, aşılananlardan daha fazla. Nüfusun yüzde 87’si, Covid-19 açısından çok yüksek ya da yüksek riskli illerde yaşıyor.