iPhone şehri, Covid’e rağmen yüzde 90 kapasiteye ulaştı

Foxconn, Çin’deki en büyük iPhone fabrikasını, yükselen Covid-19 dalgasına rağmen yüzde 90 kapasitede çalıştığını duyurdu.

Fotoğraf: Reuters

Çin’de, sadece belirli bir alanda üretim yapılması için kurulan kasaba ve şehirler var. Bu bölgeler fabrikadan, işçilerin lojmanlarından ve çeşitli ihtiyaçlarını giderebileceği binalardan oluşuyor. Bu bölgelerden biri de 200 bin kişinin çalıştığı ‘iPhone city’ (iPhone şehri) olarak tanımlanan tesis.

Jengju da bunlardan biri. Burada, Foxconn’a ait dünyanın en büyük iPhone fabrikası bulunuyor. Bu fabrika iPhone 14 Pro and Pro Max cihazlar için parçaları da üretiyor.

Pandemi, ilk başlarda Çin’i olumsuz etkilemiş ve üretimin düşmesine neden olmuştu. Son dönemde yeniden yükselişe geçen Covid-19, Çin’in sıkı kısıtlamalara gitmesine neden olmuş ve bu durum yine üretimi olumsuz etkilemişti.

Foxconn yetkiliyse, Jengjou’daki fabrikası Covid-19’a rağmen büyük bir oranda çalıştığını söylüyor. Reuters’ın aktardığına göre, yetkili, fabrikanın geçen yılın en yüksek seviyesine göre yüzde 90 kapasiteyle çalıştığını dile getirdi.

Ülke genelinde yayılan virüs nedeniyle Çin, yoğun Covid-19 kısıtlamalarına gitmiş ve bu, insanların ‘isyanına’ sebep olmuştu. Foxconn, bu kısıtlamalarının çoğunu kaldırarak işçiyi mutlu etmeye çalışmış ve çeşitli teşviklerle şirkete bağlamaya çalışmıştı.