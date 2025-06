İpek Özbey: Her şey çığrından çıktı, Kurtlar Vadisi masum kaldı

warning Okura not: Günün 11’i, Türkiye medyasındaki görüş ve yorum çeşitliliğini yansıtmak amacıyla hazırlanmaktadır. Aşağıda özetini bulacağınız yazıya yer vermemiz, içeriğini onayladığımız ve/veya desteklediğimiz anlamına gelmez.

Örneğin Kurtlar Vadisi döneminde erkeklerin çoğunun giyimi, kuşamı, yürüyüşü değişmiş, “Sen ölmeyi bayılmak mı zannediyorsun Memati” lugatı hakim oluvermişti.

Sonra her şey çığrından çıktı, Kurtlar Vadisi masum kaldı.

Bugünün dizilerini izliyorum, hepsini olmasa da büyük kısmını. Zenginliğin aslında hiç iyi bir şey olmadığının sürekli altının çizilmesinden, fakirliğe övgüden ‘sabret’ politikası adına çıkarımlar da yapıyorum.

Kadına şiddet, çocuğa şiddet evet var, ama bunu iyi bir şey olarak lanse etmiyor izlediğim diziler. Ayrıca dizi ya da film senaryoları yaşananlardan ilham alınarak yazılmıyor mu?

Yani tarikatlarda çocuk tacizi yok mu, bu ülkede her gün kadınlar öldürülmüyor mu? Elbette tarikatlardaki çocuk tacizleri tarikata giden herkesi zan altında bırakmamalı. Elbette her kadın cinayeti her erkeğe potansiyel katil gözüyle bakmamıza sebep olmamalı.

İpek Özbey’in yazısı