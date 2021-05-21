Diken

Yaramazlara biraz batar!

‘İntihar şakası’ canına mal oldu

Pakistan’da, 19 yaşındaki bir genç, TikTok’ta yayınlamak üzere, ‘intihar ettiğine’ dair şaka yapmak amacıyla video çekerken hayatını kaybetti.

Fotoğraf: Reuters

Endonezya’da yayımlanan Jakarta Post gazetesi, Hamidullah adlı gencin, çarşamba günü, ‘kendisini başından vurup’ intihar ediyormuş gibi yaparak takipçilerini heyecanlandırmak ve korkutmak istediğini yazdı. Hamidullah, kafasına silahı dayayıp tetiği çekince hayatını kaybetti çünkü düşündüğünün aksine evinde bulduğu silah doluydu.

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Polisten yapılan açıklamada Hamidullah’ın kendisine zarar vermek gibi bir düşüncesi olmadığı belirtilerek, “Silahta mermi olduğundan habersizmiş. Arkadaşlarıyla intihar videosu çekmek için bir tepeye çıkmış. Fon müziğini bile önceden ayarlamış. Maalesef korkunç bir şey oldu ve şaka uğruna hayatını kaybetti” dendi.

Hamidullah’ın hayatını kaybettiği anların videosunun bir süre sonra yayından kaldırıldığı belirtildi. Ama gencin hesap bilgilerine sahip bir yakını tarafından mı yoksa kurallar ihlal edildiği için TikTok tarfından mı kaldırıldığı netlik kazanmadı.

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