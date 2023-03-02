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Yaramazlara biraz batar!

İntihar notu bırakıp kaybolan kişi kahvehanede çıktı

Muş’ta, kiraladığı araca intihar notu bırakıp kaybolan Ö.O. isimli erkek, 18 saat sonra kahvehanede bulundu.

Fotoğraf: AA

AA’nın aktardığına göre kentte bir şirketten kiraladığı araçla Murat Nehri’nin kıyısına giden 33 yaşındaki iki çocuk babası Ö.O, “İntihar ediyorum. Ölümümden kimse sorumlu değil” yazılı not bırakarak kayboldu.


Kiralanan aracın saatlerce yolda sabit kaldığını fark eden ve Ö.O.’ya ulaşamayan şirket yetkilileri, durumu jandarmaya bildirdi.

Ekipler, hem Murat Nehri ve çevresinde hem de kent merkezinde arama çalışmalarına başladı.

Yapılan araştırmalar sonucu 18 saat sonra kent merkezindeki bir kahvehanede olduğu tespit edilen Ö.O, gözaltına alındı.

Ö.O’nun jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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