Instagram’dan Netflix’e: Celeste Barber sağlıklı yaşam endüstrisini dine benzetti

Instagram’da bakımlı ve fit kadınların parodisini yaptığı videolarıyla ünlenen komedyen Celeste Barber, önümüzdeki hafta Netflix’te başlayacak ‘Wellmania‘ dizisinde wellness sektörüyle dalgasını geçecek.

Fotoğraflar: The Guardian

Avustralyalı komedyen, oyuncu, yazar Celeste Barber, ‘mükemmel‘ kadınların parodisini yaptığı videolarıyla Instagram’da 9,4 milyon takipçi sayısına ulaşarak ünlü olmuştu. Şimdi, 29 Mart’ta Netflix’te başlayacak ‘Wellmania‘ adlı komedi dizisiyle çok daha geniş kitlelere seslenmeye hazırlanıyor.

The Guardian gazetesi, 40 yaşındaki Barber’la özel fotoğraf çekiminin eşlik ettiği bir röportaj yayımladı. Televizyon sektöründe uzun süre yazar ve oyuncu olarak çalıştıktan sonra 2025’ten itibaren sosyal medyada yayın yapmaya başlayan Celeste Barber, parodileriyle Naomi Watts, Brooke Shields, Greta Thunberg gibi isimler de dahil milyonlarca kişinin ilgisini çekti.

Wellmania

Sağlıklı yaşam endüstrisini ti’ye alan Wellmania, Barber’ın Insta-ünlü olduktan sonra üstlendiği ilk büyük rol. Dizi, eski Guardian yazarı Brigid Delaney’nin sağlıklı yaşam endüstrisindeki kişisel yolculuğunu anlatan aynı adlı kitabının esnek bir uyarlaması.

‘Alay etmek kolay’

Dizi, New York’ta yaşayan ve yoğun bir iş temposu olan gazeteci Liv Healy’nin (Celeste Barber) denediği çeşitli wellness kürlerini mizahi bir dille anlatıyor.

Ancak sağlıklı yaşam adına yapılan her şeyin yerin dibine batırıldığı bir dizi izleyeceğinizi düşünüyorsanız yanılırsınız. Barber, “Bununla alay etmek kolay, ben kariyerimi böyle yaptım. Ama sonuçta milyarlarca dolarlık bir sektörden söz ediyoruz. Bazen hayat kurtarabilir, geçici bir heves olabilir ya da olmayabilir. Ama bazen de sadece saçmalıktır.”

Kilisenin yeni formu

Celeste Barber, röportajda sağlıklı yaşam endüstrisini, ‘kilisenin veya organize dinin yeni biçimi’ olarak niteledi: “Birçok insan cevapları onda bulur. O kadar büyük ve o kadar uçsuz bucaksız ki, size neyin iyi geleceğini kendiniz seçebiliyorsunuz.”