Instagram’dan askıya alınan hesaplar hakkında açıklama: İnceliyoruz

Meta’ya bağlı sosyal medya platformu Instagram, hesapları askıya alınan kullanıcıların tepkisi sonrası bir açıklama yayınlayarak sorunların incelendiğini bildirdi.

Fotoğraf: Reuters

Hesaplarının askıya alındığını gören birçok kullanıcı, Twitter’dan ‘#instagramdown’ diye etiket açtı.

Platformun açıklamasında şunlar kaydedildi: “Bazılarınızın Instagram hesabınıza erişim sorunları yaşadığının farkındayız. Bunu inceliyoruz ve verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.”

Platformların ‘bot hesap temizliği’ için daha önce toplu olarak hesapları askıya aldıkları biliniyor.