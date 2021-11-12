Instagram, kullanıcılarına para ödeyecek

TikTok’la rekabeti artırmak isteyen Instagram, ‘Reels’ özelliği için para kazanma seçeneği getiriyor.

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Sosyal medyadaki kısa videoların popülerliği her geçen gün artıyor. Bu akım üzerine kurulan platformlardan biri olan TikTok, başarısıyla rakiplerine de örnek oluyor. Söz konusu rakiplerden biri olan Instagram, kısa videolar için ‘Reels’ özelliğini kullanıma sunmuştu.

ShiftDelete’nin TechCrunch ve Business Insider raporlarından aktardığına göre ‘Reels’ videoları hakkında duyurulan bonus programında Instagram’ın 2022 yılına kadar içerik üreticilerine 1 milyar dolara yakın ödeme yapacağı kaydedildi.

TechCrunch’ın raporunda işaret ettiği Reddit gönderisinde paylaşılan bir ekran görüntüsü, ‘Reels’ videosunun yaklaşık 58 milyon izlenmesine karşılık 35 bin dolar verileceğine işaret ediyor. Bu miktar, Business Insider‘ın raporundaki 280 bin takipçisi olan Sam ve Cori Werrell‘a yapılan teklifle doğru orantılı.

Daha az takipçi ve izlenmeye sahip içerik üreticilerine ise daha az miktarlarda ödemeler yapılıyor. Yaklaşık 52 bin takipçili Maddy Corbin, kendisine 1000 dolara kadar teklif edildiğini açıkladı. Bazı diğer içerik üreticilerin verdiği rapora göre ise 800 ya da 600 dolar civarında teklifler sunuluyor.

Teklif edilen ödeme miktarları yine de değişiklik gösterebiliyor. Örneğin 24 bin takipçili bir içerik oluşturucunun yaklaşık 9 milyon izlenmesine 8 bin 500 dolar teklik edilirken, 15 bin takipçili bir diğer içerik oluşturucuya da aynı teklif yapıldı. Bu da, çok daha fazla takipçi ve görüntülenmeye sahip Corbin’e yapılan teklifin çok üzerinde. Bu sonuçlar doğrultusunda şirket, henüz izlenme/ödeme denkleminde kesin bir sistem oturtmamış gibi görünüyor.