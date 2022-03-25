Instagram kronolojik akışı geri getirdi

Instagram ana sayfasına algoritmik akış yerine kronolojik akışın görülebileceği bir buton ekledi.

Sosyal medya şirketlerinin uyguladığı algoritmik akış (timeline) yıllardır tartışma konusu. Birçok platform zaman içindeki değişikliklerle kullanıcıları kronolojik akış yerine algoritmik akışa zorlamıştı. Bu durum etkileşimi fazla olanın daha öne çıkmasına, bazı gönderileriyse hiç göremememize neden olmuştu.

Instagram da kronolojik akışı kaldırıp algoritmanın belirlediği bir akış getirmişti. Kullanıcıların tepkilerini dikkate alan Instagram nihayet kronolojik görünümü geri getirdi.

Algoritmanın belirlediği akıştan bağımsız olarak paylaşılma sıralamasına göre bir akış görmek isterseniz yapmanız gereken çok basit. Uygulamada sol üstteki Instagram yazısının yanına gelen oka tıklayarak ‘Takip Ettiklerin’ seçeneğini seçebilirsiniz. Böylece takip ettiğiniz herkesin paylaşımlarını kronolojik olarak görebileceksiniz.

Instagram ana sayfasında sol üst köşedeki oka tıklanınca menü açılıyor

Açılan menüden ‘Takip Ettiklerin’ seçilebiliyor

Paylaşımlar zaman sıralamasına göre gösteriliyor.

Twitter da algoritmik ‘ana sayfa’ görünümünü kaldırdı

Twitter da geçen günlerde mobil arayüzünü iki sekmeli hale getirip birini algoritmik ‘ana sayfa’ olarak belirlemişti. Kullanıcıları algoritmanın belirlediği akışa yönlendiren bu değişiklik tepkilerin ardından kısa sürede kaldırıldı.

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