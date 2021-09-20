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Yaramazlara biraz batar!

İnsan Hakları Okulu’ndan ‘Niçin LGBTİ+ Hareketi?’ videosu

Demokrasi ve insan hakları için düzenlenen çevrimiçi eğitim atölyesi İnsan Hakları Okulu, ‘Niçin?‘ programında belli hak hareketlerinin ve konuların hak mücadelesinde “Niçin” önemli olduğunu, kişisel deneyimleri Türkiye’nin tarihsel deneyimiyle örerek yanıtlamaya çalışıyor.

Bu programda da “Niçin LGBTİ+ Hareketi?” sorusu, 20 seneyi aşkın bir süredir hareketin içinde olan, emek veren ve mücadelesine hala devam eden Umut Güner’le birlikte ele alınıyor.


Programın açıklamasında şu ifadeler yer aldı: “Türkiye’de pek çok siyasi fraksiyonun bazen açık bazen örtük en temel ‘ötekisi’ olarak hedef gösterilen, nefret söylemiyle mücadele eden LGBTİ+’ların hakları için verilen mücadelenin insan hakları mücadelesi içinde ne kadar temel ve kurucu bir yerde olduğunu Umut’un hikayesinden dinliyoruz, öğreniyoruz. Umut Güner’in hikayesi ‘ruhundaki sabır, kalbindeki aşkla kurduğu’ ve parçası olduğu ‘kor dantellerden bu yolu’ önümüze sermiyor sadece ‘bir ömrün yol yapmaya mümkün olduğunu’ ve mücadelenin hiç bitmediğini gösteriyor.”

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