İnşaat sektörü 150 bin lira maaşa mavi yakalı çalışan bulamıyormuş

Türkiye Müteahhitler Birliği’nin (TMB) yayınladığı raporda, inşaat sektöründe orta kademe eleman bulmakta zorluk yaşandığı ve ücretlerin aylık 150 bin lira seviyelerine çıktığı belirtildi.

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TMB’nin İnşaat Sektörü Analizi Raporu’nun Ocak 2024 sayısında, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgenin yeniden inşası ve kentsel dönüşüm dolayısıyla sektörün seferber olduğuna dikkat çekilerek, ara eleman sorununun iyice derinleştiği belirtildi.

İnşaatlarda çalışacak demirci, kalıpçı, iş makinesi operatörü ve düz işçi gibi orta kademe eleman bulunmasında yaşanan sıkıntılara işaret edilen raporda, ‘mavi yaka’ olarak nitelendirilen elemanların ücretlerinin geçen yıl sonunda aylık 150 bin liraya kadar çıktığına dikkat çekildi.

Sorunun kalıcı çözümü için eğitim politikalarında değişiklik yapılması tavsiye edilen raporda şu ifadelere yer verildi:

“TMB tarafından da her fırsatta yetkili kurumlar ve kamuoyunun dikkatine sunulan bu sorunun çözümü için mevcut eğitim politikalarında köklü değişiklikler yapılması elzem görülmektedir. Nitekim, mevcut sistemde tamamı üniversiteye yönlendirilen gençlerin meslek ve sanat okullarına yönlendirilmesi, kısa vadede olmasa bile hem sektörün ihtiyaç duyduğu nitelik ve nicelikte elemana kavuşması hem de ülkemizdeki işsizlik sorununun çözümüne katkı sağlaması bakımından önemlidir.”