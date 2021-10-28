İnce’den gençlere: Ne işiniz var Hollanda’da, Amerika’da, Kanada’da?

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, yurt dışına gitmek isteyen gençlere “Ne işiniz var Hollanda’da, Amerika’da, Kanada’da” diye seslendi.

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AA’nın haberine göre İnce, partisinin İstanbul’un Şişli ilçesindeki bir otelde düzenlediği 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamasına katıldı.

Memleket Partisi lideri, yurt dışı hayallerini duyduğunda ‘tüylerinin diken diken olduğunu’ ifade etti.

Gençlere “Bu ülke bizim. Sokaklarındaki çöpleri siz alacaksınız, yanan ağaçların yerine siz yenisini dikeceksiniz, hudutları siz koruyacaksınız” diyen İnce, gençlerden güzel hayal kurmalarını istedi.

Parti lideri, şöyle devam etti: “Memleketi terk etmek yok. Siz okuyacaksınız, doktor, mühendis, öğretmen olacaksınız, milletvekili olacaksınız, ülkeyi yöneteceksiniz. Ne işiniz var Hollanda’da, Amerika’da, Kanada’da.”

Tezkere eleştirisi

İnce, Suriye ve Irak tezkerelerine ‘Hayır’ diyen partileri de şu sözlerle eleştirdi: “İlkesiz bir siyasetin içerisinde hiç olmadım ve asla da olmayacağım. Yeni bir tezkere geçti Meclis’ten. Milletvekillerim beni aradı, ‘Okudunuz mu?’ dedim. Ben de okudum. Daha önce Suriye tezkeresiyle ilgili, süresi iki yıla çıktı. Peki buna şerh koyalım ama Yunanistan bir yandan Larissa havaalanını genişleterek, Girit’te Suda üssünde Amerikan askerlerini konuşlandırarak bizi batıdan sıkıştırmaya çalışırken biz terör koridoruna geçit veremeyiz. Bu AK Parti, MHP meselesi değil, bu memleket meselesi. Millet İttifakı’ndan bir bileşen diyor ki ‘Biz hayır verdik, evet vermek vatana ihanettir.’ Hangisi ihanettir biliyor musunuz? Siz bu kadar temel bir konuda bile anlaşamıyorsanız maazallah memleketi yönetirken başınıza neler gelir.”