IMF artan baskılardan dolayı 2023 için küresel büyüme tahminini düşürdü

Uluslararası Para Fonu (IMF), gelecek yıl koşulların daha kötüye gidebileceğini belirterek yüksek enerji maliyetleri, gıda fiyatları, enflasyon, yüksek faiz oranları ve Ukrayna’daki savaş nedeniyle artan baskılardan dolayı 2023 için küresel büyüme beklentisini düşürdü.

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IMF bugün yayımladığı Dünya Ekonomik Görünüm raporunda 2022 küresel büyüme tahminini ise yüzde 3.2’de sabit tuttu.

IMF, ABD’deki yüksek faiz oranlarının ekonomide yavaşlamaya neden olmasına, Avrupa’daki artan gaz fiyatlarına ve Çin’de devam eden Covid-19 tecrit önlemlerine ve gayrimenkul sektörünün zayıflamasına atıfla 2023 küresel büyüme tahminini yüzde 2.9’dan yüzde 2.7’ye düşürdü.

IMF, Türkiye için 2022 büyüme tahminini yüzde 4’ten yüzde 5’e revize etti. 2023 büyüme tahminini ise yüzde 3.5’ten yüzde 3’e düşürdü.

Türkiye için 2022’de enflasyonun yüzde 73,1 2023’te yüzde 51,2 olacağı tahmin edildi.