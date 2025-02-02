İmamoğlu'ndan Erdoğan'a: Hodri meydan, hemen seçim

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ‘koltuk rüyası görenleri uyandırmak için en etkili ilaç sandıktır’ sözüne yanıt verdi: “Hodri meydan, hemen seçim”

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Erdoğan, bugün partisinin İstanbul il kadın kolları kongresinde şunları söylemişti:

“Sosyal medya gazıyla, bindirilmiş kıtaların tezahüratları eşliğinde koltuk rüyası görenleri uyandırmak için en etkili ilaç sandıktır.

Bunun için AK Parti olarak 2028 cumhurbaşkanlığı ve 2029 mahalli idareler seçimlerine çok sıkı hazırlanmak mecburiyetindeyiz.

Yurt dışıyla birlikte 65 milyonu bulan seçmenlerimizin her birinin gönlünü kazanmak, desteğini almak için çok yönlü bir çalışma yürüteceğiz.”

Konuşmasının bu bölümünü ve devamını X hesabından paylaşan Erdoğan’a İmamoğlu’ndan yanıt geldi.

İmamoğlu, Erdoğan’ın paylaşımının yalnızca ilk cümlesinin görüntüsünü paylaşarak şunları yazdı: “Milletimiz için, en etkili ilaç sandıktır. Ülkemizin derhal sandığa ihtiyacı vardır. Millet büyüktür! Hodri meydan hemen seçim”