İmamoğlu’ndan AB’ye bir talep bir sitem

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Avrupa Birliği (AB) heyetinden ‘Türkiye’deki değişime hazırlanmasını’ talep etti.

Fotoğraf: İBB

İBB başkanı, İstanbul’da AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut ve büyükelçilerden oluşan heyetle bir araya geldi.

İmamoğlu, AB’yle müzakere dönemini ‘Türkiye’de demokratik kurum ve değerlerin en hızlı yükseldiği dönem’ diye tanımlayarak ‘Türkiye’nin Avrupa rotası’nın toplumun çoğunluğu için hala anlamlı seçim olduğunu kaydetti: “AB Delegasyonu’nun ve AB ülkelerinin, Türkiye’de ayak sesleri duyulan değişim sürecine şimdiden hazırlanmasını ve işbirliğimizin çapının büyütülmesini umuyoruz.”

‘Yeterli hassasiyet görmüyoruz’

İBB başkanı AB ülkelerinin Ankara’yla ilişkilerini fazlasıyla pragmatist bulduğunu belirterek “Konu demokratik değerler olduğunda Avrupalı dostlarımızdan yeterli hassasiyeti göremediğimizi itiraf etmeliyim” dedi.

İmamoğlu, ‘demokratik değerler çerçevesinde AB’nin Türkiye’ye ilişkin tutumunun birçok demokrat için hayal kırıklığı’ olduğunu aktardı.

‘Hazırlanın’

İBB başkanı, birçok demokrat belediye gibi kendilerinin de finansmana erişimde başta Avrupa Komisyonu ve EBRD olmak üzere AB’li kurumlardan sonuç almakta zorlandıklarını da kaydetti.