İmamoğlu ve Davutoğlu’ndan Kılıçdaroğlu’na doğum günü sürprizi

Twitter’ın yeni sahibi Elon Musk, kendisiyle ilgili haber yapan gazetecilerin hesabını askıya almış, sonrasında yeniden aktifleştirmişti. Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, hesapların aktifleştirilmesinin önemli bir gelişme olduğunu belirtirken endişelerinin devam ettiğini söyledi.