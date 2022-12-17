İmamoğlu ve Davutoğlu’ndan Kılıçdaroğlu’na doğum günü sürprizi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 74’üncü yaşını Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile kutladı.
Kılıçdaroğlu, bugün 74 yaşına girdi.
CHP lideri, Türk Demokrasi Vakfı’nın düzenlediği Demokrasi Şurası’na katıldı. Toplantıdan önce Kılıçdaroğlu’na sürpriz yapılarak doğum günü kutlandı.
Şuradan önce Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Gelecek Partisi İnsan Hakları Başkanı Serap Yazıcı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Türk Demokrasi Vakfı Başkanı Salih Uzun ve Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na doğum günü sürprizi yaptı.