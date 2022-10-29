İmamoğlu: Çoğulcu siyaseti kaldırmak isteyen bir avuç insan haddini bilecek

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Türkiye Cumhuriyeti’nin 99’uncu kuruluş yıldönümünü, kentin sembol mekanlarından Üsküdar sahilinde kutladı.

Fotoğraf: İBB

Akşam saat yedi itibariyle başlayan ve yurttaşların yoğun ilgi gösterdiği kutlamalar, DJ performansıyla başladı. Bege konseriyle devam eden etkinlik, Anadolu Ateşi’nin gösterisiyle sürdü.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da eşi Dilek İmamoğlu’yla birlikte kutlamaya katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından mikrofona gelen İmamoğlu, yurttaşlara konuştu:

“Cumhuriyet, her şeyden önce çok değerli bir fikirdir. Basit, sade, ama çok güçlü bir fikir. Kökenimiz, inancımız, cinsiyetimiz ve yaşam biçimimiz ne olursa olsun, hepimiz eşitiz. Hepimiz, bu ülkenin onurlu vatandaşlarıyız. Bu ülkeyi kimin ve nasıl yöneteceğine hep birlikte kim karar verir? Biz karar veririz. Cumhuriyet, işte bu fikirdir.

İnsanlarını eşit görmeyenler, başka insanlara hükmetmeye hakları olduğunu zannedenler, milletin iradesini görmezden gelenler ve hatta o iradeyi gasp etmek isteyenler, imtiyazlarını kaybetmek istemeyenler, ayrıcalıklı olmak isteyenler, Cumhuriyet’e karşı kör bir taassupla sürekli direndiler. Hepimiz izliyoruz. O direnç, şekil değiştirerek, kendini gizlemeye çalışarak, bugün de devam ediyor. Cumhuriyetin ilke ve değerlerini sindirememiş, Cumhuriyet’in kazanımlarını, kıymetini bilmeyen bir anlayış, bu ülkeye asla ve asla huzur ve mutluluk getiremez. Bu ülkeyi geleceğe taşıyamaz. Bu gençlere, özgürlük isteyen gençlere hizmet edemez.

Bir asırdır Cumhuriyet’in açtığı bu yolda yürüyor, bu ülkede eşitlik ve adalet hayatın her anında hakim olsun diye, mücadele ediyoruz. Onu geliştiriyoruz. Cumhuriyet’i büyütüyoruz, büyütmeye devam edeceğiz. Bu ülkede Cumhuriyet ve demokrasi fikri, tam 100 yıl önce zihinlere ve gönüllere girdi. Kimse ama kimse, o fikri asla yok edemez; edemeyecek. Ne denli baskı ve korku iklimi yaratırsalar yaratsınlar; ne denli algı operasyonları, tezgahlarsa tezgahlasınlar; bu milletin zihninden ve kalbinden o fikri söküp atamazlar. Atatürk ve mücadele arkadaşları, bu topraklar üzerinde yalnız özgür ve bağımsız bir ülke, milli iradeye dayalı bir yönetim kurmakla kalmadılar, devleti güçlendirmek, toplumun refahını ayağa kaldırmak, yükseltmek için de çok önemli adımlar attılar.

‘Türkiye’nin kaderini, Cumhuriyet’in bu ülke için değerini bilen milyonlar belirleyecek‘

Cumhuriyet’in ikinci yüzyılına girerken, hep birlikte, yeni ve büyük bir adım daha atmaya hazırlanıyoruz” diyen İmamoğlu, şöyle devam etti: “Hedefimiz belli; Cumhuriyet’in ilke ve değerleri üzerinde yükselen, demokratik ve güçlü bir devlet olacağız. Hep birlikte olacağız. Huzurlu ve zengin bir toplum inşa edeceğiz. Ve bu topraklarda yaşayan herkes hem kanunlar önünde hem gerçek hayatta, eşit ve özgür yurttaşlar olacak. 99 yıl önce çıktığımız yolculuğun, yeni ve umut dolu bir safhasındayız. Hep birlikte yeni bir başlangıcın aşamasındayız. Türkiye’nin kaderini, Cumhuriyet’in bu ülke için değerini bilen milyonlar belirleyecek.

Sizler belirleyeceksiniz. Buradaki hanımefendiler, beyefendiler, sevgili gençler, hatta siz çocuklar; sizler belirleyeceksiniz. Milli iradeyi hiçe saymak, adil rekabete dayalı ve çoğulcu bir siyaseti ortadan kaldırmak hevesi taşıyan bir avuç insan, haddini bilecek haddini.”

Cumhuriyet’i, ‘yöneticilerin haddini bildiği’ bir rejim olarak tanımlayan İmamoğlu, şöyle devam etti: “Seçilmiş olsun ya da atanmış olsun, hiç fark etmez. Bu rejimde hiçbir yönetici, yani bizler, kendisini bu şehrin ya da bu ülkenin sahibi asla göremez. Görürse, Cumhuriyet’in eşit ve onurlu yurttaşları ne yapar biliyor musunuz? Gereğini yapar ve yollar. Milletin iradesi, en güzel ve en doğru dersi verir.”

İmamoğlu’nun konuşmasının ardından mapping ve ışık gösterisi, İstanbul Boğazı semalarında gerçekleştirildi. Etkinlik, usta sanatçı Selda Bağcan’ın verdiği, katılımcıların hep bir ağızdan seslendirdiği türkü ve şarkılarla sona erdi.