İmamoğlu, Akşener’i kırmızı halı ve zabıta mangasıyla karşıladı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’i belediye binası önünde kırmızı halı ve zabıtalardan oluşan tören mangasıyla karşıladı.

Fotoğraf: Twitter

Akşener, sabah saatlerinde İmamoğlu’nu ziyaret etti. İmamoğlu, planlı görüşme öncesinde kırmızı halı ve İBB ekiplerinden oluşan tören mangasıyla Akşener’i karşıladı.

Buradan salonda giren ikili kameralar karşısında beraber açıklama yaptı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, belediyeyi ziyaret eden Meral Akşener'i zabıta tören mangası eşliğinde karşıladı. pic.twitter.com/w8Ys7YQe0y — Selâmi Haktan (@slmhktn) September 8, 2022

İmamoğlu mülkiyeti İBB’ye ait olan Fehime Sultan ve Hatice Sultan yalılarının Hazine’ye devredilmesine hakkında, ”Yalıları elimizden almaya gayret ediyorlar” dedi. Akşener, İmamoğlu’na “Bir mesaj var burada. Boğaziçi yalıları. Aldık, gördük” diye karşılık verdi.

“Beraber koruyacağız” diyen İmamoğlu’na, Akşener, “Birlikte koruyacağız inşallah” diye yanıt verdi.

Akşener şunları kaydetti: “Ben İstanbul Büyükşehir Belediye başkanımızı, çok görüştük kendisiyle çeşitli vesilelerle ama ilk defa makamında ziyaret ediyorum. Bugüne kadar ziyaret etmemiştim. Makamında kahvesini içtik. Özellikle kahve içtik çünkü bir kahvenin 40 yıl hatırı vardır dedik. Kendisine başarı dileklerimizi tekrarladık.

Ve biliyorum ki yalılar gidiyor, o oluyor bu oluyor… Bu tür mevzularda bilgi aldık. Hem çalışmalar hakkında bilgi aldık hem de kendisine karşı pek çok zorlamalar var. Çıkarılan zorluklar var. İstanbul’a yapılan, yapılacak hizmetlerin engellenmesi pahasına çıkarılan zorluklar var. Onları konuştuk. Bilgilendik, tekrar teşekkür ediyorum.”