İlk deneme: Belediye başkanı, zipline yaparken mahsur kaldı

Artvin’in Yusufeli ilçesi Belediye Başkanı Eyüp Aytekin, zipline (çelik halattan kayma) yaparken mahsur kaldı.

Fotoğraf: AA

Belediye tarafından, Yusufeli Barajı üzerine 1 kilometrelik zipline hattı kuruldu. Bölgeye gelen Aytekin, Şehitler Tepesi ile Sanayi mevkii arasındaki hat çalışmalarının son durumuna ilişkin yetkililerden bilgi aldı.

Parkuru denemek için hazırlıklarını yaparak zipline’a binen Aytekin, bir süre sonra makaranın sıkışması nedeniyle yaklaşık 80 metre yükseklikte mahsur kaldı.

Endüstriyel dağcı Tolga Albayrak, aynı hat üzerinden ulaştığı Aytekin’i kendisine bağlayıp çıkış noktasına getirdi.

Aytekin, gazetecilere, “İlk denemeyi ben yapmak istedim. Kilom bir hayli fazla, tam barajın üzerinde mahsur kaldım” dedi. Parkurda denemelerin devam ettiğini belirten Aytekin, “Bu durumla ilgili gerekli ayarlar da yapılacaktır. Herhangi bir sıkıntı yaşamadım” diye konuştu.