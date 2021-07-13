İl emniyet müdür yardımcısı, polis memurunun silahlı saldırısında hayatını kaybetti

Hakkari’de bir polis memurunun silahla vurduğu İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher, yaşamını yitirdi.

Fotoğraf: AA

Kentte Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli polis memuru Nasuh Çulcu, henüz belirlenemeyen bir nedenle İl Emniyet Müdür Yardımcısı Cevher’i silahla yaraladı.

Cevher, kaldırıldığı Hakkari Devlet Hastanesi’nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Polis memurunun ayağından vurularak yakalanıp gözaltına alındığı bilgisine ulaşıldı.

Fotoğraf: DHA ( Hasan Cevher)

Olaya ilişkin Hakkari Valiliği’nden yapılan açıklama ise şöyle: ”13.07.2021 günü saat 13.50 sıralarında Hakkari Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli, İkinci Sınıf Emniyet Müdürü Hasan Cevher polisevinde yemek yediği esnada Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli polis memuru Nasuh Çulcu tarafından 3 (üç) el silahla ateş edilerek vurulmuş, polis memuru Nasuh Çulcu olay yerinden kaçtığı esnada görevli polisler tarafından ayağından vurularak etkisiz hale getirilerek yakalanmıştır.”