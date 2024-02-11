İkili ötanazi: Hollanda’nın eski başbakanı eşiyle ‘el ele’ öldü

Hollanda’nın eski başbakanlarından Dries van Agt, eşi Eugenie’yle birlikte ötanaziyle yaşamını yitirdi.

Van Agt çifti.

Hollanda’da son dönemde hayatına ortak bir şekilde son vermeyi tercih eden çiftlerin sayısı artıyor. 93 yaşındaki Dries van Agt ve Eugenie van Agt ötanaziyle hayatına son veren çiftlerden biri oldu.

Van Agt, 1977-1982 yılları arasında Hollanda’nın başbakanı olarak görev yaptı. Çift 70 yıldır birlikteydi.

Van Agt’ın ölüm haberini van Agt’ın kurduğu, sol eğilimli ve Filistin yanlısı bir grup olan ‘Haklar Forumu’ duyurdu.

Hollanda’da 2020’de ötanaziye başvuran çift sayısı 26’yken 2021’de 32’ye, 2022’de 58’e yükseldi. Ötanazi, Hollanda’da 2002’den bu yana dayanılmaz acılar, kurtuluş umudunun olmaması ve uzun süredir devam eden bağımsız ölüm isteği dahil olmak üzere altı koşul nedeniyle yasaldır.