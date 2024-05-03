İki yıl sonra ilk: Otomotiv pazarında daralma

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı nisanda yıllık yüzde 22,3 daraldı. Böylelikle Ağustos 2022’den bu yana pazarda ilk kez yıllık daralma yaşandı.

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Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre nisanda otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2023 yılının aynı ayına göre yüzde 22,3 azalarak 75 bin 919 adet oldu.

Bloomberg HT‘nin aktardığına göre nisanda otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 20,61 azalarak 61 bin 448 adet olurken, hafif ticari araç pazarı yüzde 28,6 azalarak 14 bin 471 adet oldu.

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı 10 yıllık nisan ayı ortalama satışlara göre yüzde 16,2 arttı.

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2024 Ocak-Nisan döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 11,3 oranında artarak 371 bin 438 adet oldu.

Otomobil satışları, 2024 Ocak-Nisan döneminde geçen yıla göre yüzde 16,62 oranında artarak 294 bin 837 adet, hafif ticari araç pazarı ise yüzde 5,2 azalarak 76 bin 601 adet oldu.