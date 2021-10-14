İki şehirde IŞİD operasyonu: Yedi kişi gözaltına alındı

Kayseri ve Düzce’de IŞİD’e yönelik düzenlenen operasyonlarda yedi kişi gözaltına alındı.
Düzce İl Emniyet Müdürlüğü’nün açıklamasına göre başsavcılık soruşturması kapsamında ‘örgüt içerisinde çatışma bölgelerinde faaliyet yürüttükleri’ gerekçesiyle altı Irak uyruklu kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
Şüphelilerin ikametlerdeki aramalarda, çok sayıda dijital materyale el konuldu.
Emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler adliyeye sevk edildi.
Kayseri Valiliği’nin açıklamasına göre ise İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, hakkında ‘IŞİD üyesi olmak’ suçundan arama kararı bulunan Suriye uyruklu M.H.’nın gözaltına alınması için çalışma başlattı.
Melikgazi ilçesinde bir iş yerinde çalıştığı belirlenen zanlı, düzenlenen operasyonla yakalandı.
M.H’nın jandarmadaki işlemleri devam ediyor.