İki şehirde IŞİD operasyonu: Yedi kişi gözaltına alındı

Rize’nin İkizdere ilçesinde iktidarın gözde şirketlerinden Cengiz İnşaat’ın yapmak istediği taş ocağı hakkında bilirkişi raporunda, projenin usulsüz olduğu ve İşkencedere vadisinde bu ocağın yapılmasının uygun olmadığı belirtildi.