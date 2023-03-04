İki keçi depremin 26’ncı gününde enkazdan kurtarıldı

Kahramanmaraş’ın Nurhak ilçesinde, depremlerin ardından yürütülen arama kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmaları sırasında, depremden 637 saat sonra iki keçi canlı kurtarıldı.

Fotoğraf: Muş Valiliği

Muş Valiliği’nin açıklamasına göre, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat’ta meydana gelen depremlerin ardından, Nurhak ilçesine koordinatör olarak görevlendirilen Muş Valisi İlker Gündüzöz’ün koordinesinde yürütülen çalışmalar devam ediyor.

Barış Mahallesi’ne bağlı Alçiçek mezrasında enkaz kaldırma çalışması yürüten Muş ekibi, enkazdan gelen hayvan sesi üzerine iş makinelerini durdurdu.

Sesin geldiği noktayı titizlikle açan ekiptekiler, besici Cennet Polat’a ait olduğu belirlenen iki keçiye canlı ulaştı.

Enkazdan çıkarılan keçilere veteriner hekimler tarafından yapılan müdahalenin ardından su ve yem verildi.

Sahibi şehir dışında olan hayvanlar, mahalle muhtarına teslim edildi.