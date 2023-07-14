İki hükümet yetkilisi, Emlak Konut şirketinden çekildi

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı ve Çevre, Şehircilik ve İldim Değişikliği Bakanlığı Özel Kalem Müdürü Burak Demiralp, Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO) bağımsız yönetim kurulu üyeliklerinden istifa etti.

Emlak Konut GYO’nun Kamuoyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) yayımladığı özel durum açıklamasında şunlar kaydedildi: “Şirketimiz Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri Sn. İsmail Çataklı ve Sn. Burak Demiralp 11.07.2023 tarihi itibarı ile Şirketimiz Yönetim Kurulu üyeliğinden ve görev aldığı tüm komitelerden istifa etmiştir.”

6 Temmuz’da da şirketin genel müdürü ve yönetim kurulu üyesi Hakan Gedikli, görevlerinden ayrılmıştı.