İki farklı kanser tanısı konan iki yaşındaki Ömer Asaf iyileşti

Trabzon’da, hem lenf kanseri (lenfoma) hem de lösemi tanısı konan iki yaşındaki Ömer Asaf Çelik iyileşti.

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Ağrı’da yaşayan Sevgi ve Sefa Çelik çifti, altı çocuğundan Ömer Asaf’ı, hırıltılı solunum şikayetiyle doktora götürdü. Kentteki hastanede muayenenin ardından Trabzon KTÜ Farabi Hastanesi’ne sevk edilen Ömer Asaf’a, Çocuk Kemik İliği Transplantasyon Ünitesi’nde yapılan tetkik sonucu lenf kanseri teşhisi konuldu.

Kemoterapi tedavisinin dördüncü ayında Ömer Asaf’ta, bu kez Akut Miyeloid Lösemi (AML) ortaya çıktı. Ömer Asaf için kemik iliği nakli yapılması kararlaştırıldı. Doku grubu tam uyumlu ablası Beyzanur Çelik’ten alınan kök hücreyle küçük çocuğa nakil tedavisi süreci başlatıldı. Ömer Asaf, Doç. Dr. Ayşenur Bahadır ve ekibince yapılan başarılı operasyon sonucu sağlığına kavuştu.

DHA’ya konuşan Ömer Asaf’ın diğer ablası Hatice Çelik şunları söyledi: “Yoğun bakımlık olduk, kalbi durdu. Tüm umudumuzu kesmiştik. Buradaki ekip, bize umut oldu, kardeşim de savaşmayı bırakmadı. Bizim tereddütlerimiz vardı; ‘Olsun mu, olmasın mı, nasıl olacak?’ Fakat ekibi görünce, ‘Daha iyisi olamaz’ dedik. Bu kadar erken, bu kadar temiz, bu kadar steril. Çok fazlasıyla memnunuz. Allah, hepsinden razı olsun. Henüz bir senemiz dolmadan hemen hemen bütün hastalığını atlattı.

Şu an her şey gayet iyi. Çok mutluyuz. Bu duyguları kelimelere dökmek çok zor. Gerçekten çok kötü bir süreçti. Allah, kimseye yaşatmasın. Gözlerinizin önünde küçük bir çocuk hayat veriyor ve burada onunla gerçekten kendi çocuklarıymış gibi ilgilenen bir sürü insan var. Hemşireler, doktorlar olsun; titizlikle çalıştılar.”

‘Kan hücreleri tamamen düzeldi’

Kemik iliği sürecini yöneten, transplantasyon ünitesinin sorumlusu Doç. Dr. Ayşenur Bahadır, Ömer Asaf’ın sağlığına kavuştuğunu söyledi.

Bahadır şöyle konuştu: “Hastamıza daha yoğun bir tedaviye başladık. Tedavinin devamında bu hastaya kemik iliği nakli yapılması gerekiyordu çünkü yüksek riskli bir hastaydı. Hastamıza, başarılı bir şekilde ablasından kök hücre toplayarak kemik iliği nakli yaptık. Nakil sürecimiz başarılı geçti. Hastamızın kan hücreleri tamamen düzeldi ve sağlığına kavuştu.

Hastamızı sağlıklı bir şekilde taburcu edeceğiz. Daha önce bölgemizde kemik iliği nakli yapılmıyordu. Bu hasta aynı zamanda ilk oldu. Hastalarımız kemik iliği nakli yapılamadığı için İstanbul, Ankara gibi uzak şehirlere gitmek zorunda kalıyordu. Hem maddi hem de manevi olarak zor koşullarla karşılaşıyorlardı. Burada kemik iliği nakli yapınca hastamız hem şifasına kavuştu hem de ailesi çok uzak yerlere gitmenin külfetinden kurtulmuş oldu.”