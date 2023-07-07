İhsan Çarlan: Meğer TÜİK, fiyat araştırmadan enflasyonu belirliyormuş

DİSK, mahkemeye baş vurarak TÜİK’in bu rakamları açıklamasını istedi. Mahkeme DİSK’i haklı buldu. Ama TÜİK mahkeme kararını tanımadı. Ama bu kadar da değil. DİSK’in mahkeme kararını göstererek sepetteki malların fiyatlarını istemesi karşısında TÜİK’in yanıtı “Bu rakamları biz de bilmiyoruz” oldu!

Bundan da anılıyoruz ki, TÜİK sepetteki mallarla ilgili marketlere gidip bir fiyat araştırması yapmıyor, masa başında yukarıdan gelen direktifle ya da işaretler doğrultusunda hesap uydurup kamuoyunda açıklıyormuş! DİSK’e verilen yanıt bunun itirafıdır.

İhsan Çarlan’ın yazısı