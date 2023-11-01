İhsan Çaralan: Zeren Ertaş’ın hayatını kaybetmesi KYK yurtlarındaki Pandora’nın kutusunu açtı!

25 Ekim akşamı, Aydın’ın Efeler ilçesinde Kredi ve Yurtlar Kurumuna (KYK) bağlı Güzelhisar Kız Öğrenci Yurdunda asansörün düşmesi sonucu Zeren Ertaş’ın hayatını kaybetmesi KYK yurtlarındaki Pandoranın Kutusu’nu açtı!

Öğrencilerin haklı olarak “Asansör kazası değil. Asansör cinayeti” dedikleri Zeren Ertaş’ın ölümünün hemen arkasından Aydın’dan Diyarbakır’a İstanbul’dan Samsun’a, Eskişehir’den Çanakkale’ye, İzmir’den Gaziantep’e ve Adana’ya onlarca kentte KYK yurtlarında kalan on binlerce öğrenci sokaklara dökülerek gece boyunca asansör cinayeti ve cinayetin sorumluları olarak gördükleri Gençlik ve Spor Bakanlığını, KYK Genel Müdürlüğünü protesto ettiler.

Yurtlardaki artık tahammül edilemez hale gelen sorunlara dikkat çeken öğrenciler bunların acilen çözülmesini istediler.

Aydın’daki asansör cinayetinin ertesindeki birkaç gün içinde Sivas’ta, Çorum’da ve Bartın’da KYK yurtlarında ölümlü olmayan ama ciddi asansör kazaları yaşandı. Böylece Aydın’daki facianın bir rastlantı olmadığı da açıkça görüldü. Dahası öğrencilerin bu şikayetleri yöneticilere defalarca bildirdikleri halde yöneticilerin bu şikayetleri umursamadığı da ortaya çıktı.

İhsan Çaralan’ın yazısı