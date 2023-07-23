İhsan Çaralan: Yerellerdeki basın açıklamaları etkisiz kaldı

Yaşadıklarımız açıkça göstermektedir ki, emekçilere yönelik birbirini tetikleyen yeni vergi ve zamların arkasının kesilmesi mümkün olmayacaktır. Bunu artık pazarda alışveriş yapmaya çalışan kadınlar da kendilerine mikrofon tutulduğunda pek güzel açıklıyor, şikayetlerini yaşadıklarıyla da somutlayarak yüksek sesle ifade ediyorlar.

Fahiş zamlar karşısında hoşnutsuzluğun tüm emekçiler arasında yaygınlaşıp derinleştiği çıplak gözle görülüyor. Ancak bu fahiş zamlar karşısında hoşnutsuzluğun tepkiye dönüşmesinin, başka bir söyleyişle iktidarın halkın ekmeğine yönelik büyük saldırısını püskürtecek boyutta bir tepkinin olmadığı bir gerçek.

Evet; KESK, Birleşik Kamu İş gibi konfederasyonlara bağlı kamu emekçileri sendikalarının çeşitli kentlerde basın açıklamaları biçiminde taleplerini ifade eden tepkileri sürüyor.

Başta yüzde 25 zam yapıldığı söylense de gerçekte maaşlarına 1 TL bile zam yapılmayan, 9 milyonu ayda 7 bin 500 TL ile geçinmeye mahkum edilmiş 16 milyon emeklinin küçük bir bölümü de olsa, ülke sathında “İnsanca yaşanacak bir maaş” için taleplerini dile getirdiler. Nitekim Gebze’de 3 emekli, 22 Temmuz (dün) saat 10’da Gebze Kent Meydanı’nda gerçekleştirecekleri basın açıklamasının ardından Ankara’ya doğru yola çıktılar!

Bakalım bu üç emekli arkadaş, yol boyunca il ve ilçelerde nasıl karşılanıp yolcu edilecekler? Yerel emek güçleri, bu yürüyüşün yaratacağı hareketlilikten yararlanarak kendi aralarında bir mücadele birliğini oluşturmak için harekete geçebilecekler mi? Bunu da göreceğiz. Eğer bu konuda bir adım atılabilirse; üç emeklinin emekleri boşa gitmemiş olacaktır!

İhsan Çaralan’ın yazısı