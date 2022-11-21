İhsan Çaralan: Ya asgari ücretlinin ne halde yaşadığından bihaber ya da iflah olmaz bir işbirlikçi

Çünkü Türkiye’de asgari ücret başka ülkelerdeki gibi işçinin ilk işe girişinde uygulanan, birkaç yıl çalışacağı bir ücret değil. Tersine asgari ücret bizde;

İşçilerin yarısının, üstelik uzun yıllar, büyük olasılıkla da işçilik yaşamı boyunca çalıştığı,Asgari ücretin üstünde çalışan, dolayısıyla tüm emekçiler için de sosyal haklarda temel bir gösterge olduğu,Tespitinde asgari ücretlilerin gerçek temsilcilerinin bulunmadığı gibi asgari ücret konusunda söz hakkının olmadığı,“Görülmemiş zam yapıldı” denmesinden birkaç ay sonra hızla artan enflasyon karşısında “ek zam” taleplerinin gündeme geldiği dikkate alındığında, AÜTK’nin toplanmasına 5-6 ay varken asgari ücretin tartışılmasına tepki göstermek için herhalde ya asgari ücretlinin ne halde yaşadığından bihaber ya da iflah olmaz bir sınıf iş birlikçisi sendika bürokratı olmak gerekir.

İhsan Çaralan’ın yazısı