İhsan Çaralan: Seçime doğru enflasyonun kontrol alınacağı iddiası boş laf

İTO, 1 Eylül günü ağustos ayı İstanbul enflasyonunu yüzde 2.29, yıllık enflasyonu da yüzde 99.91 olarak açıkladı! Bu yüzde 100’e dayanan yıllık enflasyon İstanbul’da 25 yılın rekoru!

Siz bu yazıyı okurken muhtemeldir ki TÜİK’in ağustos ayı enflasyonu da açıklanmış olacak. Dolayısıyla TÜİK enflasyonunda da ağustos ayı itibariyle yıllık enflasyon yüzde 80’i aşacak!

Ekonomideki mevcut veriler ve gelişmelerin eğilimi açıkça göstermektedir ki, iktidar cenahından yapılan “Enflasyonun kontrol altına alındığı”, “Seçime doğru enflasyondaki iyileşmenin halkın hayatına da yansıyacak düzeye geleceği”ne dair iddiaların boş laftan ibaret kalacağını göstermektedir.

Bu yüzden de 1 Eylül’le başlayan yaz rehavetinden kurtulma adımları; demokrasi mücadelesi güçlerinin olduğu gibi işçi sınıfı ve emek mücadelesi güçleri için de yeni adımların, en azından daha önce atılmış adımların dersleri ışığında yenilenmesinin olacağı bir dönem olmak durumundadır.

İhsan Çaralan’ın yazısı