İhsan Çaralan: Sansür yasası bunun için gerekliymiş

Erdoğan ve partisi devletin imkanlarını seferber edip kendi propagandaları için kullanmakta sınır tanımayan girişimler yaparken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 1 Kasım günü bir video yayımladı.

İktidarın, Türkiye’ye giren kara paraya göz yumduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yu da “Breaking Bad Süleyman ülkenin çocuklarının zehirlenmesine göz yummuştur” diyerek suçladı.

Kılıçdaroğlu’nun açıklamalarına Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Vicdansıza bak! Bu ne akıl yahu. Uyuşturucudan cari açık kapatıyormuşuz olur mu?” diyerek, klasik tepkisini verirken bakanı Soylu ise, suçlananın kendisi değil de polis ve jandarma olduğunu öne çıkararak; Jandarma Genel Komutanı ve Emniyet Genel Müdürüne “Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yaymak” iddiasıyla Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusu yaptırdı. Tabii ağzına geleni de söylemeyi ihmal etmeden!

Suç duyurularının gerekçesi olarak öne sürülen “Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” iddiası elbette herkese, 13 Ekim 2022’de TBMM’de kabul edilip 18 Ekim’de Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “sansür yasası”nın 29. maddesini hatırlattı.

İhsan Çaralan’ın yazısı