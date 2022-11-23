İhsan Çaralan: Sabah’ın haberi Soylu’nun kurgusunu çökertti

Alham Albashir’in polisteki ilk ifadesinde; ağabeyinin ÖSO’da üst düzey bir komutan, ailesinin de ÖSO taraftarı oluğunu, kendisinin de YPG tarafından “ÖSO casusu” olduğu suçlamasıyla 1 ay hapse atıldığını, ailesi üstünden tehdit edilerek zorla İstanbul’a gönderildiğini söylediği ortaya çıktı. Üstelik de bunu Albashir yeni söylememiş, polis ifadesinde söylemiş! Yani İstanbul Emniyeti ve İçişleri Bakanı Soylu, Albashir’in bunları söylediğini biliyorlardı. Ama bunları bilerek Albashir’in “Beni YPG istihbarat elemanı olarak eğitip İstanbul’a gönderdi” dediğini öne sürerek bütün kurgularını ve kendi gerçeklerini bunun üstüne kurgulamayı tercih etmişler. Çünkü, böyle olmasını istiyorlardı!

Elbette yandaş medyanın amiral gemisi kabul edilen Sabah gazetesinin İçişleri Bakanı Soylu ve emniyetin sakladığı ifadeyi öne çıkararak, Soylu’nun açıklamalarının altındaki halıyı çekmesi herhalde Sabah’ın gerçekleri açığa çıkarma aşkından değildir. Tersine Sabah’ın bu haberi, gerçeğin önemli bir yanının öne çıkarılması bakımından önem taşırken aynı zamanda ve haklı olarak, AKP içinde Süleyman Soylu-Berat Albayrak (Pelikan) çatışmasının bir ifadesi olarak da anlam kazanmış bulunuyor.

İhsan Çaralan’ın yazısı