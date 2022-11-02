İhsan Çaralan: Öğretmenlik kanunu, öğretmenleri bakanlığın emir kulu haline getirmeyi amaçlıyor

Öğretmenler arasında eşitsizliği ve ayırımcılığı derinleştiren, “eşit işe eşit ücret” ilkesini daha da kötüleştiren Öğretmenlik Meslek Kanunu’na (ÖMK) karşı eğitim iş kolunda örgütlü 14 sendika bugün iş bırakarak bu kanuna karşı çıkarken; aynı zamanda eğitimde yaşanan sorunlar ve bunların çözümüne dair ortak taleplerini de dile getirecekler.

Tek adam yönetimi; 1960’larda kurulan Türkiye Öğretmenler Sendikasından (TÖS) beri öğretmenlerimizin talebi olan Öğretmenlik Meslek Kanunu’nu, ne alanın uzmanları ne eğitim sendikaları ile ne de kamuoyunda tartıştırmadan, kapalı kapılar arkasında “al gülüm ver gülüm” ortamında hazırlayıp AKP ve MHP oylarıyla yasalaştırmıştı.

14 Şubat 2022’de Resmi Gazete’de yayımlanan kanun öğretmenleri; “baş öğretmen”, “uzman öğretmen” ve “öğretmen” olarak üç gruba ayırırken aynı işi yapan öğretmenleri kategorize edip kademelerin birinden ötekine geçişi “sınava” bağlayarak öğretmenleri idarenin ve bakanlığın emir kulu haline getirmeyi amaçlamaktadır.

İhsan Çaralan’ın yazısı