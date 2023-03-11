İhsan Çaralan: Kılıçdaroğlu’nun ziyareti HDP’ye yetecek mi?

HDP’den gelen ziyaret talebi bir nezaket ziyaretinden öte. HDP bu ziyaretle 2021’de yayımladığı 11 maddelik “Tutum Belgesi” ve Demirtaş’ın sorularının içindeki “müzakere” talebine Kılıçdaroğlu’nun ne yanıt vereceğini bekliyor. Ancak Kılıçdaroğlu’nun bu beklentiye olumlu yanıt vermesi durumda HDP’nin Kılıçdaroğlu’na destek açıklaması yapacağı anlaşılıyor.

Dolayısıyla Kılıçdaroğlu’nun, ziyarette desteğini vermek için HDP’yi ikna edip edemeyeceği, İyi Partinin “Masaya getirilemez” rezervinin sırrının ne olduğu belirsizliğini korumaya devam ediyor.

İhsan Çaralan’ın yazısı