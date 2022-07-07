İhsan Çaralan: ‘Kazın artık bağırtmadan yolunması’nın mümkün olmadığı bir dönem

Daha bir buçuk ay önce, “İstesek enflasyonu düşürürdük” diyerek, enflasyonla mücadele diye bir sorunlarını olmadığını itiraf etmiş olan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati de son günlerde ister istemez enflasyona karşı mücadeleden söz etmeye başladı. Ama o da Bakan Bilgin gibi “Vatandaşlarımızın fiyat artışlarından en az düzeyde etkilenmesi amacıyla çalışmalarımız devam etmektedir” diyerek enflasyonla gerçek bir mücadeleden değil kozmetik önlemlerle acısının azaltılmasından söz etmektedir. Tıpkı bir zamanlar, “Kazı bağırtmadan yolmak lazım” denmesi gibi!

Ancak, gerek halkın hızla yoksullaşıp “Eve ekmek götüremez” hale gelmesi gerekse iktidarın krizin yükünü emekçilere yıkmada geldiği aşama dikkate alındığında “Kazın artık bağırtmadan yolunması”nın mümkün olmadığı bir döneme girdiğimiz görülmektedir. Bu yüzden de iktidar, memur ve emeklilere TÜİK enflasyonuyla bağlantılı, asgari ücretliye ise TÜİK enflasyonunun 12 puan altında zam yaptığı dikkate alındığında açıkça görülmektedir ki, iktidar kazın bağırıp bağırmamasına bakmadan yolmaktan geri durmayacaktır.

İhsan Çaralan’ın yazısı