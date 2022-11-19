İhsan Çaralan: İktidar, terörist saldırılara halk tepkisini seçim sürecinde de istismar edecek

Elbette ki dünyada terör olsun diye terör yapan bir “saf terörist bir terör örgütü” yoktur. Tersine terörü doğrudan kendi siyasi amaçlarına varmanın bir aracı olarak kullanan terörist odaklar oluğu gibi; bundan da fazla, terörizmin yol açtığı toz dumandan yararlanarak kendi amaçlarını gerçekleştirmeyi amaçlayan legal siyasi odakların (hele de iktidarların) olduğu da tartışmasızdır.

Bunun en somut örneğini ülkemiz 7 Haziran-1 Kasım 2015 arasında Erdoğan-AKP iktidarının halkı terörize ederek 5 milyon vatandaşın oyunu değiştirmeyi başarmasıyla gördük!

Bugün ise Erdoğan ve yönetimi, iktidarın adım adım iktidarla muhalefet arasındaki çelişkileri keskinleştiren girişimler yaparak, devletin güçleri (polis, jandarma, mahkemeler) üstünden baskıyı artıran, bunun yanına terörist saldırıların yaratacağı kaotik ortamın oluşturacağı belirsizlikleri de ekleyerek muhalif siyasi saflarda kargaşa, yığınlar içinde kafa karışıklığı yaratarak, bunu üstünden muhalefeti etkisizleştirerek kendi amacına yürümek istediği siyasetteki gelişmeleri az çok izleyen herkesin gördüğü bir gerçektir.

Çünkü 20 yıllık iktidarının sonunda Erdoğan ve partisinin halka vereceği inandırıcı bir vaadi kalmamıştır.

İhsan Çaralan’ın yazısı