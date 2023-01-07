İhsan Çaralan: ‘Gök kubbeyi başınıza yıkarız’ demek yetmez

Evet, ’90’lardan beri HDP’nin öncülü partiler kapatılmış ama kapatılan her parti güçlenerek yeniden doğmuştur.

Bugün de HDP’ye yönelik kapatma girişimi, benzer biçimde HDP’nin daha güçlü bir biçimde doğmasına yol açabilir.

Ama sorun sadece HDP’nin daha güçlü doğacak olması değildir. Bugünün sıcak sorunu, tek adam yönetiminin yıkılmasında çok önemli bir seçiminin arifesinde olmamızdır. Dolayısıyla iktidarın demokrasi güçlerine ve tüm güçleri ezerek bu seçimi “Götürmek” girişimlerine karşı birleşebilecek bütün güçleri birleştirebilecek bir mücadele yürütülmesidir.

Yani, “İmamoğlu’nu görevden alırsanız gök kubbeyi başınıza yıkarız“ demek yetmez: HDP’nin “Hazine yardımının bloke edilmesine” ve kapatılması karşısında da gök kubbeyi yıkmıyorsanız “topyekün” ya da “ortak bir mücadele”den nasıl söz edilebilir. Söz edilse bile başarılı olunabilir mi?

İhsan Çaralan’ın yazısı