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Yaramazlara biraz batar!

İhsan Çaralan: Gitmeden önce son iyiliğini yapmayı da ihmal etmedi

Büyük depremin yol açtığı yıkımın halkta yarattığı travmayı da istismar eden tek adam yönetimi, konutların inşasını seçim yatırımı olarak öne çıkarırken aynı zamanda değeri 40 milyar TL’yi aşan altyapı ve inşaat ihalelerini yandaş firmalara vererek, gitmeden önce son iyiliğini yapmayı da ihmal etmemiş görünmektedir.

Henüz herkese çadır bile sağlayamayan tek adam yönetimi, kalıcı konutları bir yıl içinde teslim edeceğini iddia ederek halkın yakıcı hale gelmiş olan barınma ihtiyacını istismar ediyor.


Oysa depremlerin yol açtığı yıkımın boyutları dikkate alındığında, geçici konutların yapılması aciliyet kazanmış bulunmaktadır.

İhsan Çaralan’ın yazısı

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