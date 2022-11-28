İhsan Çaralan: Erdoğan, terörist saldırıları bir fırsat olarak kullanacağını gösterdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim sürecinde de terörist saldırıları bir fırsat olarak kullanacağını gösterdi. Üstelik bunu sanki terörist saldırının sorumlusu muhalefetmiş gibi muhalefeti suçlayarak ve terör saldırısında katledilen 4 yaşındaki çocuğun cenazesinin yanına “Seçim sandığını koyacağı”nı açıkça ve yüksek perdeden ilan etmekten imtina etmeyerek yaptı.

Erdoğan böylece, “İktidar terörist saldırıları seçim sürecinde bir ‘lütfa çevirme’yi amaçlayan bir tutum alır mı almaz mı?” sorusunu açıklığa kavuşturdu; normal koşullarda “Seçimi götürmek” için yasal mı değil mi, ahlaki mi değil mi, meşru mu gayrimeşru mu… demeden kullanacağını ilan etmiş oldu.

İhsan Çaralan’ın yazısı