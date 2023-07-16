İhsan Çaralan: Darbenin arkasındaki gerçeklere götürecek bilgiler karanlıkta 

Tek adam rejiminin inşasının başlangıcının temelinin 20 Temmuz 2016’da ilan edilen ve Erdoğan’ın ikinci kez cumhurbaşkanı seçildiği 2018 seçimini de kapsayacak biçimde süren OHAL’de atıldığını söylemek yanlış olmaz.

Yani Erdoğan, darbe girişimini “Allah’ın lütfu” olarak görürken aslında bir inancı ifade etmemiş bir planı olduğunu da itiraf etmiş görünmektedir.

Erdoğan iktidarı, darbe girişimi başarılı olsaydı kimlerin hükümete gireceğinden, kimlerin hangi rolü üstlendiğine kadar darbenin arkasındaki gerçeklere götürecek bilgileri karanlıkta bırakmayı bir strateji olarak benimsedi. Öyle ki, darbe girişiminin araştırılması amacıyla 4 Ekim 2016 tarihinde kurulan “TBMM 15 Temmuz Darbe Girişimi Meclis Araştırma Komisyonu”nun hazırladığı rapor bile ortadan kaldırıldı. Bugün de TBMM Başkanlığına başvurup raporu isteyenlere Meclis Başkanlığı, “Arşivlerde böyle bir raporun olmadığı” yanıtını veriyor!

İhsan Çaralan’ın yazısı