İHD: Üç sığınmacı yakılarak öldürüldü

İnsan Hakları Derneği (İHD) İzmir Şubesi, İzmir’de geçen ay üç Suriyeli sığınmacının benzinle yakılarak öldürüldüğünü duyurdu.

İHD’nin açıklamasında sığınmacı dernekleri ve hak örgütleriyle beraber ilk araştırmalarda şu sonuçların tespit edildiği kaydedildi: “Olay 16 Kasım’da gerçekleşmiş. Üç Suriye uyruklu mültecinin üzerlerine benzin dökülerek, yanarak yaşamlarını yitirdikleri bilgisi edinilmiştir.

Aynı şahsın olay günü iki kişiyi daha bıçakladığı bilgisi de bulunmaktadır. Yaşamını yitiren mültecilerin ailelerinin karakola çağrıldığı ve susmaları için uyarıldıkları bilgileri de yer almaktadır. İnsan Hakları Derneği İzmir Şubesi olarak sürecin takipçisi olacağımızı bildiririz.”

Özgürlük İçin Hukukçular Derneği ise ailelerin başvurusu sonrası hukuki sürecin yürütülmesi adına gerekli girişimlere başlandığını bildirdi.

Gazete Duvar’a konuşan öldürüldüğü belirtilen sığınmacılardan Mamun el-Nabhan’ın kardeşi, şunları söyledi: “Biz beş yıl önce geldik Türkiye’ye. Kardeşim 23 yaşındaydı. Bir hafta sonra evlenecekti. Fabrikada çalıştıkları yerde uyurken mazot benzin döküp sonra da yakmış. Olaydan sonra bir hafta hastanede kaldı. Bir hafta sonra öldü. Diğer arkadaşları ise zaten bir gün sonra öldüler. O zaman hiç kimseye haber vermedik çünkü polis kimseye anlatmamamızı istedi.

‘Bir şüpheli var, onu yakalayalım öyle haber verin’ dediler. Sonra polis yakaladı, o kişinin olduğunu ispatladılar. Türk tarafları basına neden haber vermediler onu da bilmiyorum. Katil bizimle aynı fabrikadan taş alıyordu. İsmi Kemal. Neden oldu, neden yaptı kimse bilmiyor. Sonradan da iki tane Türkiyeliyi bıçakladığını biliyoruz…”