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Yaramazlara biraz batar!

Iğdır’da, üzeri fayansla kapatılmış sandık içinde kadın cesedi bulundu

Iğdır’da, bir apartmanın bodrum katında, üzeri fayansla kapatılmış sandık içerisinde kadın cesedi bulundu.

Fotoğraf: DHA

AA’nın haberine göre bir ihbarı değerlendiren polis ekipleri, Topçular Mahallesi’ndeki beş katlı apartmanın bodrum katını aradı.

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Fayansla kapatılan bir bölümde çalışma yapan ekipler, orada sandık içerisinde bir kadının cansız bedenini buldu.

Kadının cesedi, cumhuriyet savcısının olay yeri incelemesinin ardından belediyeye ait cenaze aracıyla otopsi yapılmak üzere Iğdır Devlet Hastanesi’ne götürüldü.

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