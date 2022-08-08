İDDMİB başkanı: AB firmaları, Türkiye üzerinden Rusya’ya ürün satmayı planlıyor

İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB) Başkanı Çetin Tecdelioğlu, Avrupa ülkelerinin Rusya’ya uyguladığı ambargonun Türkiye için yeni fırsat yarattığını söyleyerek, Rusya’da Türk ürünlerine ciddi talep oluştuğunu, ayrıca birçok Avrupa Birliği (AB) firmasının Rusya’ya Türkiye üzerinden ürün satmayı planladığını ekledi.

Tecdelioğlu, Tayvan-Çin krizinin de Türkiye için fırsat doğurabileceğini savunarak, bu konuda da çalıştıklarını söyledi.

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Gazetecilere sektördeki gelişmeleri değerlendiren Tecdelioğlu, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş nedeniyle Türkiye’ye Rusya kaynaklı ciddi bir talep oluşmaya başladığını söyledi: “Rusya’nın ithalatına ve ona ambargo uygulayan ülkelerle ilgili tablolara baktığımızda, bizim için çok büyük bir talep çıkıyor. Almanya’dan, İtalya’dan, Fransa’dan alamadıklarını bizden alıyorlar. Ayrıca birçok AB firması Rusya’ya Türkiye üzerinden ürün satmayı planlıyor. Onlar Türkiye’yi bir depo ve köprü olarak kullanmak istiyorlar, diğer yandan Ruslar da tedariki Türkiye’den yapmak istiyor. Türkiye sanayisi ve ihracatı için tarihi bir fırsat.”

Birçok Avrupalı firmadan Türkiye üzerinden mal satmakla ilgili talepler geldiğini ekleyen Tecdelioğlu, “Bu konuyla ilgili Türkiye’yi hem lojistik anlamda kullanmak isteyen, hem de şirket olarak Rusya’ya tedariki Türkiye’den yapmak isteyen bakırda, alüminyumda, mutfak eşyalarında, makina sektöründe talepler gelmeye başladı” dedi.

Tecdelioğlu ayrıca Avrupa ülkelerinde kış aylarında Rusya kaynaklı beklenen enerji sıkıntısına işaret ederek, bunun Avrupa sanayisinde üretim aksamalarını berabernide getirebileceğini söyledi. Tecdelioğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın fabrikaların durmasına izin vermeyecek bir planlama yapması halinde bu gelişmelerin Türkiye’ye ihracatta yeni fırsat kapıları açacağını savundu.

‘Tayvan-Çin krizi Türkiye’ye fırsat doğurabilir’

Fotoğraf: AA

Rusya’nın yanında Tayvan ve Çin arasındaki krizle ilgili olarak da ciddi çalıştıklaırnı belirten Tecdelioğlu, “Çin’in Tayvan’ın etrafını tatbikat amacıyla ablukaya aldığı günleri geçiriyoruz. Bu durum otomotiv, makine ve beyaz eşya gibi dünyadaki ana sektörleri ürküttü ve korkuttu. Çin’e ve Uzakdoğu’ya bağımlı Avrupa, ciddi anlamda alternatif bir ülke bulmak zorunda. Burada da Türkiye için önemli fırsatlar doğabilir… Bazı fırsat sinyalleri alıyoruz” dedi.