İddia: Kocabey, Bahçeli’ye ‘AK Parti gidiyor, bizi beraberinde götürüyor’ dedi

Halk TV yazarı İsmail Saymaz, istifa eden Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) üyesi Hamit Kocabey’ın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye “AK Parti gidiyor, bizi de beraberinde götürüyor” dediğini öne sürdü.

Bahçeli’nin avukatlığı ve MHP’de yöneticilik yapan Kocabey, ilk kez 2017’de seçildiği HSK üyeliğinin ikinci dönemine 26 Mayıs’ta başlamıştı. Kocabey, ‘Bahçeli’yle istişare sonucu’ 14 Ekim’de istifa etmişti.

Saymaz, bugünkü yazısında, daha önce ‘FETÖ’yle suçlanan, Meclis Başkanı Mustafa Şentop’un lehine tanıklık yaptığını söylediği bir hakimin ihracının geçen haftalarda HSK’da görüşüldüğünü ifade etti.

Yazıda, Şentop’un, bu hakimin ihraç edilmemesi için Bahçeli’yle görüştüğü, MHP liderinin ise Kocabey’e oylamaya katılmaması önerisinde bulunduğu öne sürüldü.

Saymaz, şunları kaydetti: “Kocabey, her hafta olduğu üzere pazartesi günü Bahçeli’nin makamına gitti. Sohbette ‘AK Parti gidiyor, bizi de beraberinde götürüyor, bir çare bulmak lazım’ dedi. Bahçeli yanıt vermedi. Geçen perşembe sabahı Hamit Kocabey’in telefonu çaldı. MHP’den aranıyordu. Derhal genel merkeze gitti.

Bahçeli, baş başa görüştüğü Kocabey’e şöyle dedi: ‘Bir karar verdim. Bu kararı çok zor verdim. 24 saat düşündüm. Hareketimizin selameti için sizden bir şey rica ediyorum. Çok büyük hizmetler ettiniz. Bir dik duruş daha bekliyorum sizden.’ Kocabey, ‘Emredin’ dedi. Bahçeli, ‘İstifa edin’ diye ekledi. Kocabey, ‘Başüstüne efendim’ şeklinde karşılık verdi.

Aynı gün dilekçe

Dilekçesini yazdı ve aynı gün Adalet Bakanı Abdülhamit Gül’e verdi. Akşam MHP Basın’dan istifa haberi duyuruldu. Daire üyeleri ve kamuoyu istifayı bu şekilde öğrendi.

Bahçeli, bir gün sonra Kocabey’i tekrar partiye çağırdı. Şunları söyledi: ‘Çok büyük hizmetiniz oldu. Son görevinizi hiçbir şey sormadan yaptınız. Şahsınıza karşı hiçbir olumsuzluk yoktur. Bu Cumhur İttifakı’yla ilgili meseledir. Şimdi onlar düşünsün. Görsünler. Biz aday göstermeyeceğiz. Haydi, senin yerine birini seçsinler.’ Ardından Bahçeli, ‘Bir fotoğraf çektirelim’ dedi. Fotoğraf çekildi. Bahçeli, ‘Bir açıklama hazırlayıp gönderin, onu düzelteceğim, o şekilde paylaşalım’ dedi. Kocabey’in yazdığı metin Bahçeli tarafından düzenlendikten sonra çekilen fotoğrafla birlikte istifa açıklaması olarak yayınlandı.

İddiaya göre… Bahçeli, o gün Adalet Bakanı Gül’ün telefonlarına çıkmadı ve aramalarına dönmedi. Kocabey’e yakın çevreler kararın Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, hükümete ve AK Parti’ye mesaj olduğunu iddia ediyor.”