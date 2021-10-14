Bahçeli’nin eski avukatı Kocabey HSK üyeliğinden istifa etti

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye yakınlığıyla bilinen Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) üyesi Hamit Kocabey istifa etti.

Kocabey iki dönemdir HSK üye üyesiydi. İlk olarak 2017’de üyeliğe seçilen Kocabey, 26 Mayıs 2021 tarihinde bu göreve ikinci kez gelmişti.

Kocabey, uzun süre hem MHP’nin hem Devlet Bahçeli’nin avukatlığını yapmıştı. Kocabey ayrıca 2006-2009 yıllarında MHP Ankara il başkanlığı yönetim kurulu üyeliği, 2009-2012 yıllarında MHP Ankara il başkan yardımcılığı yaptı. 4 Kasım 2012’de de merkez yönetim kurulu üyeliğine seçildi.